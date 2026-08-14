Geberit Aktie News: Geberit am Freitagmittag höher

Um 12:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 545,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. Bei 547,40 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 545,60 CHF. Zuletzt wechselten 6'234 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,23 CHF je Geberit-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,73 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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