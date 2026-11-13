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13.11.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Geberit. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Geberit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 596,80 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 596,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 599,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 595,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 599,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'084 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 17,83 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,33 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 präsentieren. Am 08.03.2028 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,53 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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