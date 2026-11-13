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13.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Geberit legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 599,80 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 599,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'084 Punkten tendiert. Bei 600,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 599,20 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'038 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Gewinne von 10,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 18,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,33 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,53 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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