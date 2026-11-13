Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 599,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 599,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'022 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,30 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 21,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,33 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,53 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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