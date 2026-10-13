Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 538,40 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 538,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'035 Punkten liegt. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 539,00 CHF zu. Bei 531,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'006 Geberit-Aktien den Besitzer.
Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443.60 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 443.60 Mio. CHF.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor einem Jahr angefallen
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.