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13.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Geberit. Das Papier von Geberit konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 536,60 CHF.

Geberit
539.37 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 536,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 539,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 531,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'071 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,96 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 8,61 Prozent Luft nach unten.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,36 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,45 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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