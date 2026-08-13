Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 547,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'489 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 548,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 548,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'577 Geberit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 10,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,24 CHF aus. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 19.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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