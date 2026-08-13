Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag in Grün
Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 547,40 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 547,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'489 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 548,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 548,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'577 Geberit-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 10,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,24 CHF aus. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 19.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geberit von vor einem Jahr bedeutet
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag stabil (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel: SMI fester (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Geberit am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.