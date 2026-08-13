Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag stabil

Im SIX SX-Handel kam die Geberit-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 546,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie legte bis auf 550,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 544,40 CHF nach. Bei 548,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 19'320 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 20,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 10,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,24 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 18,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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