Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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13.08.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagmittag in Grün
Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 549,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 549,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 550,40 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 548,80 CHF. Zuletzt wechselten 6'593 Geberit-Aktien den Besitzer.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,24 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 präsentieren. Am 19.08.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 18,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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