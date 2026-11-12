Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 596,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'122 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 600,60 CHF zu. Mit einem Wert von 598,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 30'198 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Gewinne von 10,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 17,72 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Geberit die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,53 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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