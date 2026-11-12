Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 599,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'174 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 600,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 598,00 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'636 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,08 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 22,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,33 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,53 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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