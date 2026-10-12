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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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12.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Vormittag fester

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Geberit gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 529,20 CHF.

Geberit
530.78 CHF 0.09%
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Die Geberit-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 529,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 529,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 529,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'314 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 24,68 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 7,33 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,36 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,46 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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