Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 531,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Geberit-Aktie bis auf 532,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 529,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 13'620 Stück.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 8,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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