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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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12.10.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit fällt am Mittag

Geberit Aktie News: Geberit fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 528,00 CHF abwärts.

Geberit
528.14 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 528,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Geberit-Aktie bei 527,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 529,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'397 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 7,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF aus. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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