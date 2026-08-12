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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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12.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 555,40 CHF.

Geberit
543.85 CHF -1.58%
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Die Geberit-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 555,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'539 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 555,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 558,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'237 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 15,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,18 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 18,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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