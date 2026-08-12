Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag Verlust reich

Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 547,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'446 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 547,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 558,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'113 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 17,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 10,45 Prozent wieder erreichen.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,18 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 19.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Geberit.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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