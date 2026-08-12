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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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12.08.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Einbussen

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 555,20 CHF abwärts.

Geberit
543.85 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 555,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'474 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Geberit-Aktie bis auf 550,80 CHF. Bei 558,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 6'987 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 18,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,67 Prozent.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,18 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 19.08.2027.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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