Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 594,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'029 Punkten steht. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 589,20 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 594,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 16'787 Stück.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,31 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Geberit-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Am 08.03.2028 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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