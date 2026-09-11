Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Geberit-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 546,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'785 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 548,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 546,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 547,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 1'283 Stück.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,67 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,41 CHF belaufen. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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