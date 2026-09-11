Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Geberit-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 547,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'792 Punkten steht. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 550,60 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 546,40 CHF. Mit einem Wert von 547,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'540 Geberit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 20,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Abschläge von 10,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,41 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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