Geberit Aktie News: Geberit am Freitagmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 548,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Bei 550,40 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 547,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'807 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 20,27 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,61 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,41 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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