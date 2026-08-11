Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Dienstagvormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 556,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'658 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 556,80 CHF. Bei 553,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 1'300 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 15,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,93 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,18 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 präsentieren. Am 19.08.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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