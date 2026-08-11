Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 558,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'606 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Geberit-Aktie sogar auf 561,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 553,80 CHF. Zuletzt wechselten 12'806 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,24 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 13,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,18 CHF belaufen. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 19.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 18,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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