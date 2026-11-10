Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Vormittag ins Plus

Das Papier von Geberit legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 590,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'048 Punkten steht. Bei 593,40 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 591,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 2'201 Stück.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 10,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,31 CHF je Geberit-Aktie. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Geberit die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,51 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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