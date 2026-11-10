Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Geberit konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 594,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Geberit-Aktie bis auf 596,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 591,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'371 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 9,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 21,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,31 CHF je Geberit-Aktie. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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