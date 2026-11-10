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10.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 594,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'057 Punkten tendiert. Bei 594,00 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 591,20 CHF. Bisher wurden heute 9'468 Geberit-Aktien gehandelt.
Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 11,08 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,31 CHF. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Geberit.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,51 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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