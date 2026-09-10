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10.09.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Vormittag an Boden

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Geberit. Zuletzt stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 553,60 CHF.

Geberit
552.82 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 553,60 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 553,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 551,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'334 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 12,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,41 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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