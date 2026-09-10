Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag leichter

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 546,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'762 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 545,80 CHF ein. Bei 551,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 16'757 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 11,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,41 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,40 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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