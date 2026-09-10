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10.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Mittag fester

Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geberit. Das Papier von Geberit legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 553,80 CHF.

Geberit
552.82 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 553,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'803 Punkten tendiert. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 554,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 551,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'784 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gewinne von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit Abgaben von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,41 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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