Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 558,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 558,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 560,00 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 939 Aktien.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 15,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 13,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,18 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 19.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 18,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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