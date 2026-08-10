Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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10.08.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit wird am Montagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Geberit gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 554,80 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 554,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'557 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 554,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 560,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'767 Geberit-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 18,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,18 CHF. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.
Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 19.08.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 18,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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