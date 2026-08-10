Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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10.08.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit büsst am Mittag ein
Die Aktie von Geberit gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 559,20 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 559,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'578 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 556,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 560,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'151 Geberit-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,18 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Geberit dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 18,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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