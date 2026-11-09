Geberit Aktie News: Geberit verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Geberit-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 578,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'797 Punkten steht. Die Geberit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 577,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 579,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 1'203 Stück.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,03 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 15,24 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,31 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Geberit-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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