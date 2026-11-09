Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag fester

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 585,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 586,20 CHF aus. Mit einem Wert von 579,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'120 Geberit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 19,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,31 CHF. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Geberit die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,47 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingebracht

Ausblick Geberit: Verlangsamung des Wachstums voraus?