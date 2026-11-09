|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Geberit gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 584,20 CHF.
Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 584,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 584,40 CHF aus. Mit einem Wert von 579,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 4'158 Aktien.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. 12,94 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.
Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,31 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,47 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
12:29
|Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.