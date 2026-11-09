Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 584,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 584,40 CHF aus. Mit einem Wert von 579,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 4'158 Aktien.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. 12,94 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,31 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,47 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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