Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 529,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 529,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 527,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'320 Geberit-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,37 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443.60 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 443.60 Mio. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,44 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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