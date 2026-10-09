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09.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Nachmittag

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 529,20 CHF.

Geberit
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Die Geberit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 529,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'807 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 537,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 527,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 20'123 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 24,68 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 7,33 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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