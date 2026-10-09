Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 535,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 537,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 527,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'152 Geberit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 18,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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