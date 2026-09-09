Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Um 09:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 566,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Geberit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 563,80 CHF aus. Bei 564,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'724 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 14,19 Prozent niedriger. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,41 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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