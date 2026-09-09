Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 555,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'861 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 555,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 564,80 CHF. Bisher wurden heute 25'657 Geberit-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 11,67 Prozent sinken.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,41 CHF belaufen. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443.60 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 443.60 Mio. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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