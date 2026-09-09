Geberit Aktie News: Geberit wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 560,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'927 Punkten notiert. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 559,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 564,80 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'614 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 14,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,41 CHF. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,40 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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