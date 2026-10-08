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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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08.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit Verlusten

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 523,60 CHF ab.

Geberit
526.82 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 523,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'656 Punkten steht. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 522,60 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 526,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'845 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 26,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,37 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,44 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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