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08.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit fällt am Donnerstagnachmittag

Geberit Aktie News: Geberit fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geberit-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 527,00 CHF.

Geberit
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Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 527,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 521,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 526,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'118 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 20,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 6,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,37 CHF. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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