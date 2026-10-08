Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 523,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'666 Punkten steht. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 521,20 CHF nach. Bei 526,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'591 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 6,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,44 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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