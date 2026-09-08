Geberit Aktie News: Geberit legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 565,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 568,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 563,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'310 Geberit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gewinne von 16,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Abschläge von 13,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,39 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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