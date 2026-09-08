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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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08.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit macht am Dienstagmittag Boden gut

Geberit Aktie News: Geberit macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Geberit. Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 565,20 CHF.

Geberit
565.67 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Geberit legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 565,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Bei 565,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 563,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'453 Geberit-Aktien.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 13,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,39 CHF. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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