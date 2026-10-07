Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit Einbussen

Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 533,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'774 Punkten realisiert. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 532,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 533,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'113 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,60 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,13 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443.60 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 443.60 Mio. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,44 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor einem Jahr angefallen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen