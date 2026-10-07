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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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07.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 526,20 CHF abwärts.

Geberit
523.81 CHF -2.21%
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Die Geberit-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 526,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 525,80 CHF. Bei 533,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 13'758 Geberit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,39 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,80 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,37 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,44 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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