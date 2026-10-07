Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochmittag mit Kursverlusten

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 535,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'765 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 532,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 533,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'372 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,33 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,37 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,44 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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