Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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07.09.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Geberit. Im SIX SX-Handel kam die Geberit-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 563,80 CHF.
Bei der Geberit-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 563,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'215 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 563,80 CHF. Das Tagestief markierte die Geberit-Aktie bei 559,40 CHF. Mit einem Wert von 560,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'463 Geberit-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 13,02 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,39 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,40 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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